L'Inter vince ancora, ma che fatica! Il Kairat perde di misura a San Siro

Con più difficoltà del previsto, l’Inter supera il Kairat Almaty e conquista la quarta vittoria consecutiva in Champions League. I kazaki mettono in difficoltà i nerazzurri, che però fanno il necessario per portare a casa i tre punti grazie ai gol di Lautaro Martinez e Carlos Augusto. Nei primi minuti la squadra di Chivu domina il possesso ma spreca molto: Lautaro sfiora il vantaggio più volte, mentre un rigore assegnato per un contatto tra Bisseck e Arad viene poi annullato dal VAR. Alla mezz’ora il Kairat cresce, colpisce una traversa con Satpayev, ma al 45’ Lautaro sblocca il match su ribattuta.

Nella ripresa, dopo il cambio dell’argentino, i kazaki trovano il pareggio con Arad sugli sviluppi di un corner. L’Inter reagisce e, grazie a una bella azione iniziata da Esposito e finalizzata da Carlos Augusto, torna avanti. Nel finale Thuram sfiora il tris, ma il 2-1 basta per blindare un successo prezioso e mantenere il primo posto nel girone.