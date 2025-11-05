Champions, il VAR salva il Barça: 3-3 a Bruge! Poker City, Mou perde ancora: i risultati

Serata di grandi emozioni in Champions League, con i match delle 21 che hanno regalato gol, sorprese e colpi di scena. L’Inter soffre ma supera il Kairat Almaty grazie al gol decisivo di Carlos Augusto, mentre a Napoli si scatena il tornado Victor Osimhen, autore di una tripletta in 19 minuti contro l’Ajax. Netto 3-0 anche del Galatasaray, che conquista tre punti fondamentali e un prezioso clean sheet. Al Da Luz, il Benfica colpisce due pali con Lukebakio e Otamendi, ma alla fine è il Bayer Leverkusen di Schick a espugnare Lisbona per 1-0, infliggendo un duro colpo alla squadra di Mourinho.

A Manchester, il City travolge il Borussia Dortmund con un 4-1 firmato Foden (doppietta), Haaland e Cherki, mentre l’unico lampo giallonero porta la firma di Anton. Spettacolo puro a Brugge, dove il Club Brugge e il Barcellona chiudono sul 3-3 una partita mozzafiato: avanti i belgi con Tresoldi e Forbs, rimonta blaugrana con Ferran Torres e Yamal, poi ancora Forbs prima dell’autorete di Tzolis. Un gol annullato al VAR nega la vittoria ai padroni di casa. Chiude la serata il successo del Newcastle, che doma l’Athletic Bilbao 2-0 grazie alle reti di Burn e Joelinton.

Champions League, i finali delle 21

Ajax - Galatasaray 0-3

59' Osimhen (G), 65' rigore Osimhen, 78' rigore Osimhen (G)

Benfica - Bayer Leverkusen 0-1

65' Schick (BL)

Club Brugge - Barcellona 3-3

6' Tresoldi (CB), 8' Ferran Torres (B), 17' Forbs (CB), 61' Yamal (B), 64' Forbs (CB), 77' autogol Tzolis

Inter - Kairat Almaty 2-1

45' Lautaro Martinez (I), 55' Arad (K), 67' Carlos Augusto (I)

Manchester City - Dortmund 4-1

22' Foden (M), 29' Haaland (M), 57' Foden (M), 72' Anton (B), 91' Cherki (M)

Marsiglia - Atalanta 0-1

90' Samardzic (A)

Newcastle - Athletic Bilbao 2-0

11' Burn (N), 49' Joelinton (N)