Super Osimhen in Champions! Tripletta per l'ex Napoli: è primo nella classifica marcatori!
Ieri alle 22:40Champions League
di Antonio Noto

Il Napoli ha problemi a trovare gol, visto anche l'infortunio di Lukaku in pre-campionato, intanto l'ex centravanti azzurro Victor Osimhen continuna a segnare con una continuità incredibile. Nella sfida di Champions League in corso tra Ajax e Galatasaray, il nigeriano ha realizzato una tripletta (due gol su rigore) che sta permettendo ai turchi di vincere 3-0 in Olanda. 

Dopo i tre gol realizzati nel campionato turco, è la sesta rete in questa Champions per l'ex centravanti del Napoli, che balza al comando della classfica cannonieri della competizione. Superati Haaland, Kane e Mbappé.