L'Atalanta ritrova i tre punti dopo sei gare: sbancata Marsiglia!

Vittoria sofferta ma fondamentale per l’Atalanta, che espugna il Vélodrome al termine di una partita ricca di emozioni, battendo l'Olympique Marsiglia 1-0. Dopo tante occasioni mancate, un rigore sbagliato e un gol annullato, la squadra di Juric riesce nel finale a trovare la giocata decisiva che può cambiare la stagione. I bergamaschi partono fortissimo e dominano i primi 20 minuti, ma Rulli para il rigore di De Ketelaere e tiene in vita il Marsiglia, che cresce nella seconda parte del primo tempo grazie alle giocate di Greenwood e Aubameyang.

Nella ripresa l’allenatore croato inserisce Pasalic per dare più qualità, ma la sfortuna sembra perseguitare la Dea: il gol di Lookman viene annullato per fuorigioco millimetrico di Krstovic. Quando il pareggio pare scritto, arriva la svolta: un rimpallo fortunoso su Ederson e la palla che finisce a Samarzic, autore di un magnifico tiro a giro che vale l’1-0. Dopo sei partite senza vittorie, l’Atalanta torna a sorridere e mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff europei.