Champions, il Real perde l'imbattibilità. Il PSG ne fa 7 al Maccabi, pari City

Il PSG ne rifila 7 al Maccabi, grande protagonista il tridente delle meraviglie.

© foto di Federico Titone

Sorride il Milan, piange la Juventus. La serata di Champions, ricchissima di reti ed emozioni, è amara per i bianconeri, sconfitti dal Benfica e già fuori dalla competizione nonostante l'orgoglio mostrato nel finale. Restano in corsa i rossoneri, che si sbarazzano nettamente della Dinamo Zagabria e ora hanno tutto nelle proprie mani: con il Salisburgo, battuto in casa dal Chelsea nel pomeriggio, basterà un pareggio. Il PSG ne rifila 7 al Maccabi, grande protagonista il tridente delle meraviglie. Primo KO per il Real, sorpreso dal Lipsia, mentre finiscono in parità le sfide di Glasgow e Dortmund, dove Mahrez sbaglia un rigore.

Dinamo Zagabria-Milan 0-4: 39' Gabbia, 50' Leao, 59' rig. Giroud, 69' aut. Ljubicic

Benfica-Juventus 4-3: 17' A. Silva, 22' Vlahovic (J), 28' rig. Joao Mario, 35' e 51' R. Silva, 77' Milik (J), 79' McKennie (J)

PSG-Maccabi Haifa 7-2: 20' e 45' Messi, 32' e 64' Mbappé, 35' Neymar, 38' e 50' Seck (M), 67' aut. Goldberg, 84' Soler

Lipsia-Real Madrid 3-2: 13' Gvardiol, 18' Nkunku, 44' Vinicius (R), 81' Werner, 94' Rodrygo

Celtic-Shakhtar 1-1: 34' Giakoumakis, 58' Mudryk (S)

Borussia Dortmund-Manchester City 0-0