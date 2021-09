Champions, Juve senza Chiesa e Bernardeschi! I convocati di Allegri per Malmö

Dopo aver saltato la gara di campionato contro il Napoli, Federico Chiesa salterà anche la sfida contro il Malmö, esordio in Champions League per i bianconeri in questa stagione. Oltre a Chiesa, salterà la sfida in terra svedese anche Federico Bernardeschi (per lui fastidio al ginocchio, ndr), oltre a Arthur, Kaio Jorge e Pellegrini (fuori lista). Rientrano invece i sudamericani che avevano saltato la gara di campionato.

Portieri - Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori - De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti - Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti - Morata, Dybala, Kean.