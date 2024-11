Champions, Kim regala i 3 punti al Bayern contro il PSG. Inter prima: risultati e classifica

vedi letture

Concluse tutte le partite del martedì di Champions League e al termine della prima notte della 5ª giornata di Fase campionato. Basta una rete di Kim Min-jae nel primo tempo al Bayern Monaco per avere la meglio sul Paris Saint-Germain, che gioca in dieci per oltre mezzora a causa dell’espulsione di Debele. Goleade per Atletico Madrid, Arsenal e Bayer Leverkusen, contro Sparta Praga, Sporting e Salisburgo. Clamorosa rimonta subita dal Manchester City di Guardiola, avanti 3-0 in casa, si fa riprendere sul 3-3 dal Feyenoord.

In classifica l'Inter comanda in vetta alla classifica del maxi-girone in solitaria. Domani la squadra di Inzaghi potrebbe essere scavalcata dal Liverpool o ripresa dal Monaco, ma almeno per questa notte i nerazzurri sono sul posto più alto d'Europa. Vola anche l'Atalanta, quarta. Il Milan, invece, si porta al 14° posto.

I risultati di martedì 26 novembre

Slovan Bratislava-Milan 2-3

Sparta Praga-Atletico Madrid 0-6

Inter-Lipsia 1-0

Young Boys-Atalanta 1-6

Bayern Monaco-Paris Saint-Germain 1-0

Manchester City-Feyenoord 3-3

Sporting CP-Arsenal 1-5

Barcellona-Brest 3-0

Bayer Leverkusen-Salisburgo 5-0

La classifica

1. Inter - 13 punti (differenza reti +7)

2. Barcellona - 12 (+13)

3. Liverpool - 12 (+9)

4. Atalanta - 11 (+10)

5. Leverkusen - 10 (+6)

6. Monaco - 10 (+6)

7. Arsenal - 10 (+6)

8. Sporting - 10 (+3)

9. Brest - 10 (+3)

10. Dortmund - 9 (+7)

11. Bayern - 9 (+5)

12. Aston Villa - 9 (+5)

13. Atl. Madrid - 9 (+2)

14. Milan - 9 (+2)

15. Manchester City - 8 (+6)

16. Juventus - 7 (+2)

17. Lilla - 7 (+1)

18. Celtic - 7 (0)

19. Din. Zagabria - 7 (-2)

20. Feyenoord - 7 (-3)

21. Real Madrid - 6 (+2)

22. Benfica - 6 (+2)

23. Club Brugge - 6 (-3)

24. PSV - 5 (+2)

25. Stoccarda - 4 (-3)

26. PSG - 4 (-3)

27. Shakhtar - 4 (-3)

28. Sparta Praga - 4 (-9)

29. Girona - 3 (-4)

30. Salzburg - 3 (-12)

31. Bologna - 1 (-5)

32. Sturm Graz - 0 (-5)

33. RB Lipsia - 0 (-6)

34. Stella Rossa - 0 (-12)

35. Slovan Bratislava - 0 (-14)

36. Young Boys - 0 (-15)