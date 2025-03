Champions, l'Arsenal asfalta il Psv. Derby di Madrid al Real, non basta Adeyemi al Dortmund

Terminano le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League del martedì. Il derby di Madrid non ha tradito le attese. Emozioni, tensione e giocate di grande qualità nell'andata degli ottavi di Champions League: Real e Atletico hanno dato vita alla solita partita equilibrata e combattuta ma, come spesso è accaduto nella massima competizione europea in passato, il risultato premia i Blancos, che vincono 2-1 al Bernabeu.

Vince 7-1 l'Arsenal contro il PSV, i Gunners passeggiano in Olanda e ipotecano il passaggio ai quarti della competizione. Il Borussia Dortmund, nostante il vantaggio iniziale di Adeyemi, obiettivo di mercato del Napoli a gennaio, non riesce a far sua la gara d'andata degli ottav: al Signal-Iduna Park il Lilla conquista un prezioso 1-1.

Martedì 4 marzo

Borussia Dortmund - Lilla 1-1: 22' Adeyemi (BD), 68' Haraldsson (L)

PSV - Arsenal 1-7: 18' Timber (A), 21' Nwaneri (A), 31' Merino (A), 43' rig. Lang (P), 47' e 73' Odegaard, 48' Trossard, 85' Calafiori (A)

Real Madrid - Atletico Madrid 2-1: 4' Rodrygo (RM), 32' Alvarez (AM), 55' Diaz (RM)

Bruges - Aston Villa 1-3: 3' Bailey (AV), 12' De Cuyper (B), 82' aut. Mechele (AV), 88' rig. Asensio