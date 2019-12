Champions, l'Italia porta tre squadre agli ottavi: l'elenco completo delle sedici

Si è conclusa la fase a giorni di Champions League, chiare le sedici squadre che si sfideranno dagli ottavi in poi per conquistare la coppa dalle grandi orecchie. Tre italiane in corsa, è questa la bella notizia di giornata dopo l'impresa dell'Atalanta. Ecco il quadro:

Teste di serie

BARCELLONA (Spagna)

BAYERN (Germania)

JUVENTUS (Italia)

LIPSIA (Germania)

LIVERPOOL (Inghilterra)

MANCHESTER CITY (Inghilterra)

PARIS SAINT-GERMAIN (Francia)

VALENCIA (Spagna)

Non teste di serie

ATALANTA (Italia)

ATLETICO MADRID (Spagna)

BORUSSIA DORTMUND (Germania)

CHELSEA (Inghilterra)

LIONE (Francia)

NAPOLI (Italia)

REAL MADRID (Spagna)

TOTTENHAM (Inghilterra)