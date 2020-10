Champions, l'Uefa concede ai club l'apertura degli stadi al 30%: ultima parola ai Governi

Indiscrezione lanciata da Rob Harris, giornalista di Associated Press, che spiega come, in attesa dei calendari per le partite di Champions League.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Arrivano ulteriori novità riguardo l'apertura degli stadi nelle competizioni europee, ed in particolare nella Champions League. Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, ha riportato le ultime sull'argomento attraverso Twitter: "Decisione del Comitato Esecutivo Uefa: qualora le leggi locali lo permettano, le competizioni Uefa si potranno giocare in stadi pieni fino al 30% della loro capienza". Decisione del Comitato Esecutivo Uefa: qualora le leggi locali lo permettano, le competizioni Uefa si potranno giocare in stadi pieni fino al 30% della loro capienza @SkySport — Alessandro Alciato (@AAlciato) October 1, 2020