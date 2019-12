Champions, le possibili avversarie di Napoli e Atalanta agli ottavi: l'elenco

Sono note le possibili avversarie di Napoli e Atalanta agli ottavi di finale di Champions League. Sei possibilità, considerato che non si può pescare l'altra qualificata dello stesso girone né la Juventus, essendo dello stesso Paese e i derby non possono avvenire prima dei quarti di finale. Stesse avversarie ad eccezione delle inglesi, col Napoli che può pescare solo il City e l'Atalanta solo il Liverpool. Barcellona, Bayern e Paris Saint-Germain sono avversarie da evitare assolutamente mentre la speranza è che la Dea bendata sia benevola portando in dote come avversaria una fra Lipsia e Valencia. I tedeschi, come l'Atalanta, hanno ottenuto una prima storica qualificazione agli ottavi di finale.

Queste le possibili avversarie del Napoli:

BARCELLONA

BAYERN MONACO

LIPSIA

MANCHESTER CITY

PARIS SAINT-GERMAIN

VALENCIA

Queste le possibili avversarie delL'Atalanta:

BARCELLONA

BAYERN MONACO

LIPSIA

LIVERPOOL

PARIS SAINT-GERMAIN

VALENCIA