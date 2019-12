Champions League, i risultati al 45': l'Inter pareggia e al momento sarebbe qualificata

Tanti gol nelle sfide di Champions League che si stanno disputando in serata. L'Inter riesce a riacciuffare il Barcellona grazie a Lukaku ed esulta anche per il pareggio nel finale di frazione dello Slavia Praga a Dortmund; in questo momento, i nerazzurri sarebbero agli ottavi di finale. Nel Gruppo G, invece, il Lipsia è in vantaggio per 2-0 sul campo del Lione e consolida il primo posto. Alle sue spalle, adesso, c'è lo Zenit, che sta pareggiando contro il Benfica. Nel Gruppo H l'Ajax domina ma è sotto in casa contro il Valencia; un risultato che eliminerebbe i lancieri, a vantaggio degli spagnoli e del Chelsea (2-0 sul Lille)

GRUPPO F

Borussia Dortmund-Slavia Praga 1-1: 10' Sancho, 43' Soucek (SP)

Inter-Barcellona 1-1: 23' Perez, 44' Lukaku (I)

CLASSIFICA

Barcellona 12

Inter 8

Borussia Dortmund 8

Slavia Praga 3

GRUPPO G

Benfica-Zenit 0-0:

Lione-Lipsia 0-2: 9' (rig.) Forsberg, 33' (rig.) Werner

CLASSIFICA

Lipsia 13

Zenit 8

Lione 7

Benfica 5

GRUPPO H

Ajax-Valencia 0-1: 24' Rodrigo

Chelsea-Lille 2-0: 19' Abraham, 35' Azpilicueta

CLASSIFICA

Valencia 11

Chelsea 11

Ajax 10

Lille 1