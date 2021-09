Champions League, i risultati: clamorosa beffa per il Milan, Ancelotti cade con lo Sheriff!

Terminate le partite delle ore 21 di Champions League in programma oggi. Con il Milan che si fa rimontare in casa dall'Atletico Madrid, pagando alla fine la lunga inferiorità numerica, il risultato più sorprendente arriva senza dubbio da Madrid, dove il piccolo Sheriff riesce ad imporsi per 1-2 in casa del Real, portandosi così clamorosamente in testa al raggruppamento in cui c'è anche l'Inter. Il PSG si aggiudica la sfida stellare con il Manchester City e si gode il primo centro parigino di Lionel Messi. Nel gruppo del Milan, poi, il Liverpool prosegue nel cammino a punteggio pieno grazie alla cinquina di Oporto. Di seguito tutti i risultati di serata.

Borussia Dortmund - Sporting CP 1-0 (37' Malen)

Lipsia - Club Brugge 1-2 (5' Nkunku (L), 22' Vanaken (B), 41' Rits (B))

Milan - Atletico Madrid 1-2 (20' Leao (M), 84' Griezmann (A), 97' rig. Suarez (A))

PSG - Manchester City 2-0 (8' Gueye, 74' Messi)

Porto - Liverpool 1-5 (18' e 60' Salah (L), 45' Mane (L), 75' Taremi (P), 78' e 83' Firmino (L))

Real Madrid - Sheriff 1-2 (25' Jakhshibaev (S), 65' rig. Benzema (R), 90' Thill (S))