Champions League, i risultati delle 18:45: bruttissima Inter in Ucraina, vince l'Ajax

Concluse qualche istante fa le due partite di Champions League in programma oggi alle 18,45 che hanno visto confermati i risultati maturati nel corso del primo tempo. Non segna nessuno tra Shakhtar Donetsk e Inter, l'Ajax invece si impone con due reti di vantaggio nel confronto interno col Besiktas. Ancora in gol Haller dopo il poker dell'esordio.

SHAKHTAR-INTER - Partita complicata, a tratti di sofferenza e in certi frangeti pigra, quella dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Lo 0-0 finale racconta bene le difficoltà di entrambe le squadre nel trovare la via del gol, con la squadra di De Zerbi che ha provato maggiormente a fare la partita e quella di Inzaghi che ha avuto le occasioni più ghiotte pur senza convincere.

Ajax - Besiktas 2-0 (17' Berghuis, 43' Haller)

Shakhtar Donetsk - Inter 0-0