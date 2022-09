Champions League, il Celtic ferma lo Shakhtar: 1-1 a Varsavia

Nell'altro incontro delle 18.45 di Champions League match tiratissimo a Varsavia, dove Shakhtar e Celtic si dividono la posta in palio.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

