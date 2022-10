Champions League, impresa Copenhagen: i danesi impongono lo 0-0 al Man City

Il Copenaghen riesce nell'impresa di fermare il Manchester City in Champions League costringendo gli uomini di Guardiola al pareggio esterno

Il Copenaghen riesce nell'impresa di fermare il Manchester City in Champions League costringendo gli uomini di Guardiola al pareggio esterno. gli inglesi, orfani di Haaland tenuto per tutta la partita in panchina da parte del tecnico catalano, non riescono a segnare e la partita valida per il Gruppo G termina col risultato di 0-0. Gli inglesi nel primo tempo hanno sbagliato un rigore con Mahrez al 25' e poi sono rimasti in 10 contro 11 a causa dell'espulsione di Sergio Gomez per fallo da ultimo uomo. Con questo risultato il Manchester City resta comunque primo in classifica con 10 punti con il Borussia Dortmund che contro il Siviglia potrà al massimo accorciare a 9 punti. I danesi invece salgono a 2 punti, staccando momentaneamente gli andalusi.