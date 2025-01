Champions League, possibile Milan-Juve ai play-off: verdetti e accoppiamenti

vedi letture

Non sono mancati i colpi di scena e le sorprese nell'ottava e ultima giornata della fase campionato della Champions League 2024/25. L'unica squadra italiana ad accedere direttamente agli ottavi è l'Inter, mentre il Milan crolla a Zagabria e chiude addirittura 13esimo. Il Manchester City ce la fa, non c'è invece l'atteso "biscotto" a Stoccarda: il PSG domina ed elimina i tedeschi. Tante le sfide affascinanti in attesa del sorteggio (in programma venerdì 31 gennaio) dei play-off. Su tutte, spicca l’intreccio Real Madrid/Bayern Monaco-Celtic/Manchester City. Ipotesi derby italiano, invece, per il Milan di Sergio Conceicao che potrebbe incontrare ai play-off la Juve di Thiago Motta. Di seguito tutti i verdetti e i possibili accoppiamenti degli spareggi.

Agli ottavi: Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lilla e Aston Villa.

Ai playoff: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting e Bruges

Eliminati: Dinamo Zagabria, Stoccarda, Shakhtar, Bologna, Stella Rossa, Sturm Graz, Sparta Praga, Lipsia, Girona, Salisburgo, Slovan Bratislava e Young Boys

Possibli accoppiamenti play-off:

Atalanta/Dortmund vs Bruges/Sporting, chi vince contro Lilla o Aston Villa

Real Madrid/Bayern Monaco vs Manchester City/Celtic, chi vince contro Atletico Madrid o Bayer Leverkusen

Milan/PSV vs Juventus/Feyenoord, chi vince contro Arsenal o Inter

PSG/Benfica vs Monaco/Brest, chi vince contro Liverpool o Barcellona