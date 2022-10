Champions League, tutti i finali: Bayern già agli ottavi. Tottenham ok, tris del Porto

Tantissimi gol ed emozioni nella serata di Champions League.

Tantissimi gol ed emozioni nella serata di Champions League. Il Liverpool ne fa addirittura 7 ai Rangers e vola al secondo posto nel Gruppo del Napoli, mentre il Bayern vince a Plzen con un poker tutto nel primo tempo ed è già qualificato agli ottavi. Successi anche per Marsiglia e Tottenham, che volano davanti a tutti nel Gruppo D. Primo KO per Xabi Alonso, il Bayer Leverksuen è sconfitto in casa dal Porto.

Barcellona-Inter 3-3: 40' Dembele (B), 50' Barella, 63' Lautaro Martinez, 82' e 92' Lewandowski (B), 89' Gosens

Viktoria Plzen-Bayern Monaco 2-4: 10' Mané, 14' Muller, 25' e 35' Goretzka, 62' Vlkanova (P), 75' Kliment (P)

Bayer Leverkusen-Porto 0-3: 6' Galeno, 53' rig. e 64' rig. Taremi

Tottenham-Eintracht 3-2: 14' Kamada (E), 20' e 36' Son, 28' rig. Kane, 87' Alidou (E)

Rangers-Liverpool 1-7: 17' Arfield (R), 24' e 55' Firmino, 66' Nunez, 76', 80' e 82' Salah, 87' Elliott

Sporting-Marsiglia 0-2: 20' Guendouzi, 30' Sanchez

Giocate alle 18.45

Napoli-Ajax 4-2: 4' Lozano, 16' Raspadori, 49' Klaassen (A), 62' rig. Kvaratskhelia, 83' rig. Bergwijn (A), 89' Osimhen

Atletico Madrid-Bruges 0-0