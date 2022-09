Champions, Lewandowski-show col Barça. Vincono Atletico e Tottenham

Gioie e dolori per le squadre italiane al termine della prima giornata della fase a gironi.

© foto di Uefa/Image Sport

GRUPPO A

Napoli-Liverpool 4-1: 5' rig. e 47' Zielinski, 31' Anguissa, 44' Simeone, 49' Diaz (L)

GRUPPO C

Inter-Bayern Monaco 0-2: 25' Sané, 66' aut. d'Ambrosio

Barcellona-Plzen 5-1: 13' Kessié, 34', 48' p.t. e 67' Lewandowski, 44' Sykora (P), 71' Ferran Torres

GRUPPO B

Atletico Madrid-Porto 2-1: 92' Hermoso, 96' rig. Uribe (P), 101' Griezmann

Bruges-Bayer Leverkusen 1-0: 42' Sylla

GRUPPO D

Tottenham-Marsiglia 2-0: 76' e 81' Richarlison

Giocate alle 18.45

GRUPPO A

Ajax-Rangers 4-0: 17' Alvarez, 32' Berghuis, 34' Kudus, 80' Bergwijn

GRUPPO D

Eintracht-Sporting 0-3: 65' Edwards, 67' Trincao, 82' Nuno Santos