Champions, manita del City a Lisbona. Delude Messi ma Super Mbappé batte il Real al 94'!

Sono terminate le prime due gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. A Lisbona il Manchester City schianta 5-0 lo Sporting Lisbona. Qualificazione in ghiaccio per la formazione di Pep Guardiola che ha surclassato l'avversario meritando il largo successo e potendo affrontare la gara di ritorno con più serenità. A Parigi vittoria meritata per il Psg, che ha stradominato la partita, dal primo all'ultimo minuto. Il Real regge, Messi si fa parare un calcio di rigore da Cortuois al 62', ma poi all'ultimo secondo la squadra di Ancelotti si inchina ad una magia di Mbappè.

SPORTING CP-MANCHESTER CITY 0-5

(10' Mahrez, 18' e 44' Bernardo Silva, 32' Foden, 59' Sterling)

PSG-REAL MADRID 1-0

(94' Mbappe)