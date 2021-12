Champions, Milan ko contro il Liverpool già qualificato: ultimo e fuori anche dall’EL

A San Siro il Milan perde con il Liverpool e dice addio all'Europa, i Reds si impongono per 2-1. Rossoneri in vantaggio al 29' grazie alla rete di Tomori, il difensore aprrofitta di una respinta centrale di Alison, sopreso dal calcio d'angolo velenoso di Messias, e firma l'1-0. Risposta immediata dei Reds che al 36' trovano la rete del pari con il solito Salah: anche in questo caso respinta centrale, stavolta di Maignan sulla conclusione dalla distanza Oxlade-Chamberlain, e l'egiziano anticipa Romagnoli e la mette dentro. Al 55' il Liverpool ribalta il risultato: Tomori combina un disastro, controlla male in impostazione e viene scippato da Mané. Sul tiro del senegalese c'è la risposta di Maignan, battuto però dal secondo tap-in, aereo, di Origi. Il Milan con questa sconfitta termina il girone all'ultimo posto con soli a punti.