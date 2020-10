Champions, non solo Pirlo al debutto: tutti gli esordienti nell'Europa che conta

Andrea Pirlo è in ottima compagnia. Il tecnico della Juventus, campione d'Europa due volte da calciatore, esordirà questa sera contro la Dinamo Kiev da allenatore in Champions League. Come lui, debutto anche per Simone Inzaghi, che sulla panchina della Lazio, qualche ora dopo, sfiderà il Borussia Dortmund. Tanti gli esordienti anche all'estero: Julien Stéphan (Rennes), Philippe Clement (Brugge), Okan Buruk (Başakşehir), Marko Nikolić (Lokomotiv Mosca), Brian Priske (Midtjylland) e Murad Musayev (Krasnodar). Tutti alla prima volta da allenatori in Champions League.