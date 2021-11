Champions, oggi si conclude la quarta giornata: il programma completo

Scendono in campo le due milanesi, il Milan in casa con il Porto e l'Inter in trasferta contro lo Sheriff.

Si conclude oggi la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, con le 8 gare rimanenti. Scendono in campo le due milanesi, il Milan in casa con il Porto e l'Inter in trasferta contro lo Sheriff. Di seguito il programma completo. Milan-Porto, ore 18.45 Real Madrid-Shakhtar Donetsk, ore 18.45 Lipsia-Paris Saint Germain, ore 21.00 Manchester City-Bruges, ore 21.00 Liverpool-Atletico Madrid, ore 21.00 Sporting Lisbona-Besiktas, ore 21.00 Borussia Dortmund-Ajax, ore 21.00 Sheriff Tiraspol-Inter, ore 21.00