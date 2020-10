Champions, ottima Lazio contro il Dortmund: battuti i tedeschi 3-1

E' un'altra Lazio rispetto a quella del Campionato, quella che vince all'Olimpico 3-1 contro il Borussia Dortmund. Gli uomini di Simone Inzaghi chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-0, grazie alle rete di Immobile al 6' e all'autogol di Hitz al 23'. Nella ripresa la partita è cambiata, perché il Borussia Dortmund, sotto di due gol, con la ripresa dei giochi ha alzato il suo baricentro e ha costretto la Lazio ad abbassarsi. Dopo un'ottima prima frazione la squadra di Inzaghi nella seconda parte del match ha pensato quasi unicamente a gestire il doppio vantaggio e, pur lasciando il controllo del pallone agli avversari, ci è riuscita fino al 71', fino al gol di Haaland. Una rete nata a causa di una ingenuità di Patric che ha capitalizzato un pressing non asfissiante ma costante dei gialloneri durato circa mezz'ora.

La rete del 2-1 sembrava il preludio a un finale vibrante ed equilibrato. Invece la Lazio nel momento di maggiore difficoltà è stata brava a trovare la rete del 3-1 al 76' con l'ex Salernitana Akpa-Akpro e gestire nel finale senza troppe difficoltà il match.