Champions, rimonta Aston Villa ma non basta: passa il Psg. In semifinale anche il Barça

Si chiudono i primi due quarti di finale di Champons League con Barcellona e Paris Saint-Germain che si qualificano per le semifinali.

BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA - Nonostante una grande prova stasera, l'avventura del Borussia Dortmund nella Champions League 2024-25: i gialloneri partono forte, chiudendo il primo tempo della sfida di ritorno al Barcellona in vantaggio per 1-0, non abbastanza per impensierire gli avversari dopo il 4-0 dell'andata. Al 9', un'astuta palla filtrante di Adeyemi pesca Pascal Gross, che con un guizzo anticipa l'intervento incerto di Szczesny in uscita. Il portiere polacco non riesce ad intercettare la sfera, stendendo il centrocampista tedesco. Dal conseguente calcio di rigore, Guirassy si presenta freddo dagli undici metri e spiazza Szczesny con un tocco morbido sotto la traversa, siglando l'undicesimo gol personale in questa edizione della competizione europea. Ripresa che parte ancora una volta fortissimo per i gialloneri: Bensebaini svetta di testa e serve un assist aereo perfetto per il tap-in vincente, sempre di testa, di Guirassy, che sigla la sua doppietta personale. L'illusione dei tedeschi dura però poco. Al 55', un cross dalla destra di Fermin Lopez trova la sfortunata deviazione di Bensebaini. Il difensore algerino, nel tentativo di allontanare la sfera, la spedisce nella propria porta, riportando il Barcellona sul 2-1. Il Dortmund non demorde e al 76' torna in partita. Duranville sfonda sulla destra e mette un cross teso al centro. Araujo interviene in maniera imprecisa, servendo involontariamente Guirassy, che con un potente sinistro sotto la traversa realizza il suo terzo gol di serata, portando il risultato sul 3-1. In semifinale il Barcellona affronterà una fra Inter e Bayern Monaco.

ASTON VILLA-PSG - Dopo il 3-1 dell’andata al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique sembrava avere un piede e mezzo nel penultimo atto della competizione. Al ritorno, però, l’Aston Villa ha messo in scena una prestazione di grande orgoglio. Sembrava tutto finito dopo le reti in avvio di Hakimi e Nuno Mendes, che avevano portato il punteggio complessivo sul 5-1 per il PSG. Ma la squadra di Unai Emery, specialista delle coppe, non si è arresa ed i Villains hanno trovato la forza per reagire e firmare tre gol con Tielemans, McGinn e Konsa, riaccendendo una partita che sembrava ormai chiusa. Brivido nel finale, con Pacho che ha salvato sulla linea sulla conslusione volante dei Maatsen destinata all'angolino. Il 3-2 finale, però, non è bastato agli inglesi per ribaltare il punteggio complessivo. Il PSG accede così alle semifinali, ma con più di un campanello d’allarme: la fragilità difensiva e la difficoltà nel gestire il vantaggio sono aspetti su cui Luis Enrique dovrà lavorare. Aston Villa esce a testa alta, applaudita anche dagli avversari. In semifinale il PSG affronterà una fra Arsenal e Real Madrid.