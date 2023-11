Champions, rimonta City, bene le spagnole. Mbappè salva il Psg: i risultati e le squadre già agli ottavi

Esulta il Barcellona, che va agli ottavi battendo di misura il Porto.

Terminate le partite di Champions League delle ore 21:00. Brutte notizie per il Milan, sconfitto in casa dal Borussia Dortmund ma che rimane ancora in corsa grazie al pareggio del PSG in casa contro il Newcastle. Fantastiche notizie invece per la Lazio, qualificata agli ottavi grazie al successo dell'Atletico Madrid in casa del Feyenoord. Esulta il Barcellona, che va agli ottavi battendo di misura il Porto.

BARCELLONA - PORTO 2-1

30' Pepe (P); 32' Cancelo (B); 57' Joao Felix (B)

FEYENOORD - ATLETICO MADRID 1-3

14' aut. Geertruida (A); 57' Hermoso (A); 77' Wieffer (F); 81' aut. Gimenez (A)

MANCHESTER CITY - LIPSIA 3-2

13' e 33' Openda (L); 55' Haaland (M); 70' Foden (M); 87' Alvarez (M)

MILAN - BORUSSIA DORTMUND 1-3

10' rig. Reus (B); 37' Chukwueze (M); 59' Bynoe-Gittens (B); 69' Adeyemi (B)

PSG - NEWCASTLE 1-1

24' Isak (N); 98' rig. Mbappe (P)

YOUNG BOYS - STELLA ROSSA 2-0

8' aut. Nedeljkovic; 29' Blum

Le squadre già qualificate per gli ottavi di finale.

Bayern Monaco (già certo del primo posto)

Real Madrid

Inter

Real Sociedad

Atletico Madrid

Lazio

Borussia Dortmund

Manchester City (già certo del primo posto)

Lipsia (già certo del secondo posto)

Barcellona