Champions, spettacolo tra Bayern e Psg: i parziali dei quarti

Terminano i primi tempi dei due quarti d'andata di Champions League di stasera.

Porto-Chelsea: A Siviglia i lusitani dominano per lunghi tratti creando anche i presupposti per il vantaggio, ma gli inglesi terminano il primo tempo in vantaggio 1-0. Decide per ora le rete di Mount al 33': Jorginho verticalizza al limite per l'ex Derby County che aggira con estrema facilità Zaidu e con il destro in diagonale batte Marchesin.

Bayern Monaco-Psg: All'Allianz Arena termina 2-1 per i parigini il primo tempo di una bellissima partita. Psg subito in vantaggio dopo 3': ripartenza fulminea dei transalpini, Neymar parte velocissimo centralmente e apre per Mbappe che dall'interno dell'area di rigore calcia forte sul palo di Neuer, che sbaglia l'intervento e devia in rete. Il Psg raddoppia al 28' con Marquinhos: dagli sviluppi di un corner Neymar mette dentro un pallone splendido per il centrale brasiliano, che sfrutta la lentezza di Sule e con il sinistro sigla lo 0-2. Il Bayern accorcia le distanze al 37' con Choupo-Moting: cross dalla destra di Pavard per il centravanti bavarese che con un colpo di testa fortissimo batte Navas.