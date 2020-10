Champions su Amazon Prime Video: nessun sovrapprezzo per gli abbonati

Nel triennio 2021-24 le 16 migliori partite del mercoledì della Champions League e la finale della Supercoppa Europea saranno visibili in esclusiva su Amazon Prime Video. È questa la principale novità che filtra dall'assegnazione dei pacchetti dei diritti tv delle coppe europee. Il quadro, scrive il Corriere dello Sport, sarà più chiaro nei prossimi giorni, ma una cosa è già certa: l'OTT di Jeff Bezos, che ha preso una parte della Champions anche in Germania, inserirà il suo pacchetto (che comprende anche gli highlights delle sfide del martedì e del mercoledì) nell'offerta Amazon Prime Video e, come successo in Inghilterra con le partite della Premier acquistate (20 più gli highlights), non farà pagare un sovrapprezzo agli abbonati