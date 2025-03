Champions, tris anche al ritorno: l'Aston Villa elimina il Brugge. Pari e quarti per l'Arsenal

Manca un ultimo verdetto per completare gli ottavi di finale di Champions League, Atletico Madrid e Real sono ai supplementari dopo l'1-0 dei Colchenoros nei minuti regolamentari.

L'Aston Villa vola ai quarti di finale di Champions League. Dopo il 3-1 maturato all'andata in Belgio, altri tre gol rifilati stasera al Club Brugge. Il match di ritorno al Villa Park finisce 3-0 grazie alle reti di Asensio (doppietta) e Maatsen. I belgi, che avevano eliminato l'Atalanta ai sedicesimi di finale, pagano anche l'uomo in meno per quasi tutta la partita. L'aggregate dice 6-1: Aston Villa meritatamente ai quarti dove affronterà il Paris Saint-Germain.

L'Arsenal concede due gol al PSV, ma vista la goleada inferta all'andata i Gunners passano agevolmente ai quarti di finale di Champions League: finisce 2-2 ad Emirates dopo il 7-1 a Eindhoven, per un complessivo di 9-3. Arteta incontrerà la vincente di Atletico Madrid-Real Madrid.