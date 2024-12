Champions, tris PSG a Salisburgo. Il Bayern travolge lo Shakhtar: risultati e classifica

Sono finite le gare valide per il sesto turno di Champions League in programma oggi, martedì 10 dicembre. Torna a sorridere il Paris Saint-Germain che ha battuto per 3-0 in trasferta il Salisburgo grazie alle reti di Goncalo Ramos, nel primo tempo, Nuno Mendes e Doue, nella ripresa. Gara tutto sommato in discesa per i parigini che agganciano anche in classifica il ventiquattresimo posto, quello che varrebbe la qualificazione ai playoff di Champions League.

Successo in rimonta per il Bayern Monaco, che travolge lo Shakhtar Donetsk: 5-1 il punteggio finale in favore dei bavaresi, con la formazione ucraina avanti dopo 5 minuti con Kevin. Il vantaggio dura pochissimo, al minuto numero 11 Laimer pareggia i contra e nel finale di primo tempo Muller completa la rimonta. Nella ripresa i tedeschi calano il tris grazie al rigore trasformato da Olise, con Musiala che all'87' segna il quarto gol. Nel recupero trova la doppietta e e fissa il punteggio sul definitivo 1-5. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

Dinamo Zagabria-Celtic 0-0

Girona-Liverpool 0-1

Atalanta-Real Madrid 2-3

Bayer Leverkusen-Inter 1-0

Club Brugge-Sporting 2-1

Lipsia-Aston Villa 2-3

Salisburgo-Paris Saint-Germain 0-3

Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco 1-5

Brest-PSV Eindhoven 1-0

La classifica aggiornata.

1. Liverpool 18 (d.r. +12)*

2. Leverkusen 13 (d.r. +7)*

3. Aston Villa 13 (d.r. +6)*

4. Inter 13 (d.r. +6)*

5. Brest 13 (d.r. +4)*

6. Barcellona 12 (d.r. +13)

7. Dortmund 12 (d.r. +10)

8. Bayern 12 (d.r. +9)*

9. Atalanta 11 (d.r. +9)*

10. Arsenal 10 (d.r. +6)

11. Monaco 10 (d.r. +5)

12. Sporting 10 (d.r. +2)

13. Lilla 10 (d.r. +2)

14. Club Brugge 10 (d.r. -2)*

15. Benfica 9 (d.r. +3)

16. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)

17. Milan 9 (d.r. +2)

18. Real Madrid 9 (d.r. -1)*

19. Celtic 9 (d.r. 0)*

20. Manchester City 8 (d.r. +6)

21. PSV 8 (d.r. +2)*

22. Juventus 8 (d.r. +2)

23. Din. Zagabria 8 (d.r. -5)*

24. PSG 7 (d.r. 0)*

25. Feyenoord 7 (d.r. -3)

26. Stoccarda 4 (d.r. -7)

27. Shakhtar 4 (d.r. -8)*

28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)

29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)

30. Girona 3 (d.r. -6)*

31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)

32. Salzburg 3 (d.r. -15)*

33. Bologna 1 (d.r. -6)

34. RB Lipsia 0 (d.r. -7)*

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)

36. Young Boys 0 (d.r. -15)

* una partita in più