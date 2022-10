Champions, tutti i calcoli verso gli ottavi: match point per il Napoli

Insieme al Napoli, questa settimana - a sorpresa - potrebbe strappare lo storico passaggio turno anche il Brugge

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Champions League entra nella sua seconda parte, aprendo oggi le prime gare di ritorno dei gironi, che potrebbero già sancire le prime qualificate alla fase ad eliminazione diretta. È il caso del Napoli di Luciano Spalletti, che oltre ad essere in testa alla Serie A sta dominando anche il suo girone di Champions, con un percorso fin qui immacolato. Impegnati domani contro l'Ajax, gli azzurri hanno il primo match point: in caso di successo la squadra di Spalletti sarebbe matematicamente agli ottavi di finale, ma non ancora certa del primo posto. Non potrà festeggiare il passaggio del turno matematicamente invece il Liverpool, che qualora vincesse con i Rangers salirebbe a quota nove ma anche con una sconfitta dell'Ajax contro il Napoli dovrebbe comunque attendere lo scontro diretto con gli olandesi per celebrare l'ingresso agli ottavi.

Insieme al Napoli, questa settimana - a sorpresa - potrebbe strappare lo storico passaggio turno anche il Brugge, fin qui dominatore del Girone B. Se la squadra belga dovesse vincere contro l'Atletico Madrid, di nuovo, sarebbe certa del passaggio turno e ad un passo dal primo posto nel gruppo. Anche un pareggio potrebbe bastare all'ex squadra di De Ketelaere, ma a quel punto diventerebbe fondamentale il risultato di Bayer Leverkusen-Porto: in caso di X, sarebbe tutto rimandato al prossimo turno.

Match point in mano anche al Bayern Monaco, legato però al risultato di Barcellona-Inter. Se i bavaresi dovessero battere il Viktoria Plzen dovrebbero tifare Inter per festeggiare già il passaggio turno. Con una vittoria dei nerazzurri o un pareggio, i tedeschi sarebbero agli ottavi già da mercoledì sera, mentre con una vittoria del Barcellona sarebbe tutto rimandato, vista la possibilità di un arrivo a tre squadre a 12 punti. A quel punto entrerebbe in gioco la classifica avulsa, che farebbe passare alla fase finale le due squadre con più punti conquistati negli scontri diretti. In caso di successo al Camp Nou, sarebbe anche l'Inter a festeggiare: visti i due scontri diretti vinti contro il Barcellona, anche se i nerazzurri venissero raggiunti a quota nove punti dagli spagnoli sarebbero avanti.

Nessun verdetto atteso, invece, nel Girone D e nel Girone E, quello del Milan, il più equilibrato fino ad ora. Ad un passo dal passaggio turno invece il Real Madrid, fin qui a punteggio pieno. I blancos campioni in carica affrontano lo Shakhtar secondo e vincendo sarebbero certi della qualificazioni agli ottavi. Il pareggio, invece, rimanderebbe il discorso al prossimo turno, con Lipsia e Celtic (se vincessero con i tedeschi) ancora in corsa. Questione di matematica per il passaggio turno anche per il Manchester City di Pep Guardiola: gli inglesi sarebbero qualificati con una vittoria contro il Copenaghen, mentre con un pareggio sarebbero legati al risultato del Siviglia contro il Borussia Dortmund. Tedeschi che, in caso di successo sulla squadra del neo allenatore Sampaoli, strapperebbero il pass per le migliori sedici, a braccetto con i citizens.

Situazione critica, invece, per la Juventus di Max Allegri, impegnata in Israele contro il Maccabi. I bianconeri devono vincere per restare aggrappati, consapevoli che in caso di ko sarebbero con un piede e mezzo fuori dalla Champions. Con una sconfitta della Juventus, Benfica e PSG avrebbero il match point qualificazione: chi dovesse vincere lo scontro diretto, sarebbe matematicamente qualificato.