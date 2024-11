Champions, tutti i risultati: tonfo Man City! Poker Liverpool, il Dortmund passa di misura

vedi letture

Si sono concluse poco fa le sette gare delle 21 valide per la quarta giornata di Champions League.

Si sono concluse poco fa le sette gare delle 21 valide per la quarta giornata di Champions League. Impresa del Milan sul campo del Real Madrid, la Juventus pareggia in rimonta a Lille mentre il Bologna cade in casa contro il Monaco. Tonfo del Manchester City che cade a Lisbona, poker del Liverpool al Bayer Leverkusen. Il Celtic cala il tris al Lipsia, vittoria di misura per il Borussia Dortmund. Di seguito tutti i risultati:

Real Madrid-Milan 1-3

Lille-Juventus 1-1

Bologna-Monaco 0-1

Borussia Dortmund-Sturm Graz 1-0

Sporting Lisbona-Manchester City 4-1

Liverpool-Bayer Leverkusen 4-0

Celtic-Lipsia 3-1