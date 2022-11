Champions, tutti i verdetti della serata: Napoli, Tottenham e Porto teste di serie

Undici qualificate su sedici, quattro già "retrocesse" in Europa League.

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Undici qualificate su sedici, quattro già "retrocesse" in Europa League. In attesa delle partite di domani, la Champions League ha emesso quasi tutti i verdetti, in una giornata molto emozionante soprattutto nel Gruppo D: grazie alla rimonta nella ripresa, il Tottenham di Conte e l'Eintracht di Glasner staccano il pass e si qualificano agli ottavi, mentre lo Sporting disputerà i playoff di Europa League e il Marsiglia di Tudor è fuori da tutte le competizioni, così come l'Atletico di Simeone, che perde con il Porto e lascia il terzo posto al Bayer Leverkusen. La squadra di Conceiçao, come gli Spurs, festeggia il primo posto e sarà testa di serie insieme al Napoli, che perde "solo" 2-0 a Liverpool e raggiunge l'obiettivo. In Europa League anche l'Ajax e il Barcellona, che salutano la Champions con una vittoria.

Teste di serie

Bayern

Chelsea

Manchester City

Porto

Napoli

Tottenham

Seconde classificate

Borussia Dortmund

Inter

Bruges

Liverpool

Eintracht

Qualificate con posizione da determinare

Benfica

Paris Saint-Germain

Real Madrid

In Europa League

Bayer Leverkusen

Barcellona

Ajax

Sporting