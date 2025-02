Che differenza tra Champions, Europa League e Conference: i ricavi delle italiane agli ottavi

La Champions League è il mondo dorato del calcio e le squadre che possono godere di un passaggio nella massima competizione europea per club vedono beneficiarne anche e soprattutto le proprie casse. A testimonianza di ciò c'è un calcolo fatto e proposto da Calcio & Finanza, portale specializzato nell'economia calcistica, nel quale vengono individuati e mostrati nel dettaglio gli incassi delle uniche tre squadre italiane qualificate agli ottavi di finale delle coppe europee, in attesa di sapere cosa ne sarà della Roma, ovverosia l'Inter in Champions League, la Lazio in Europa League e la Fiorentina in Conference.

E ciò che balza agli occhi è la forte sproporzione tra quanto si incassa in Champions League e quanto nelle due sorelle 'minori'. Se infatti l'Inter accedendo agli ottavi della massima coppa internazionale si porta a casa la bellezza di 86 milioni, alla Lazio per lo stesso traguardo ma in Europa League ne entra meno di un quarto. Minore invece la distanza tra il secondo e terzo livello: la Fiorentina, arrivando agli ottavi di Conference, ha incassato 'solo' 6 milioni di euro in meno rispetto ai biancocelesti (20,8 contro 14,3).

I GUADAGNI DELLE SQUADRE DI SERIE A IN EUROPA

Inter 86 milioni di euro (18,62 milioni di bonus partecipazione; 24,02 di quota europea; 7,36 di quota non europea; 13,30 con i risultati; 11,70 di bonus classifica e 11 per l'accesso agli ottavi)

Lazio 20,81 milioni di euro (4,31 milioni di bonus partecipazione; 6,24 di quota europea; 2,08 di quota non europea; 2,85 con i risultati; 3,58 di bonus classifica e 1,75 per l'accesso agli ottavi)

Fiorentina 14,28 milioni di euro (3,17 milioni di bonus partecipazione; 5,13 di quota europea; 1,93 di quota non europea; 1,73 con i risultati; 1,52 di bonus classifica e 0,80 per l'accesso agli ottavi)

Tabella di Calcio & Finanza