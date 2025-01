Che errore di Gabbia! Milan sotto di un gol e sotto di un uomo a Zagabria al 45'

Sotto di un gol e sotto di un uomo. Non ci sarebbe potuto essere primo tempo peggiore per il Milan in quel di Zagabria: i rossoneri hanno infatti appena fatto il loro ingresso negli spogliatoi col risultato di 1-0 a favore della Dinamo Zagabria (gol di Baturina al 19') e in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Musah al 40'.

La Dinamo Zagabria parte meglio rispetto alla squadra di Conceicao: più arrembante, intensa, aggressiva. Per sbloccare la partita serve però un regalo del Milan: al 19' Gabbia inciampa sul pallone da ultimo uomo e spalanca la via verso la porta a Baturina. Per il classe 2003 è un gioco da ragazzi trafiggere Maignan col piattone e insaccare l'1-0. I rossoneri accusano il colpo e, pur intessendo qualche buona manovra, non riescono a tramutare la rabbia e la delusione in una vera e propria reazione organizzata.