Che record Guardiola! 9ª semifinale di Champions per Pep: nessuno come lui

Pep Guardiola entra nella storia della Champions League, anche se non vince il massimo trofeo europeo da oltre un decennio (2010/11 con il Barcellona). Il tecnico catalano infatti questa sera con il suo Manchester City ha conquistato la sua nona semifinale nella competizione - quattro con il Barça, tre col Bayern Monaco e due con i Citizens - un risultato mai ottenuto da nessun altro allenatore nella storia.

