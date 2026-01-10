Chelsea, debutto vincente per Rosenior: manita al Charlton e 16esimi di FA Cup

Chelsea, debutto vincente per Rosenior: manita al Charlton e 16esimi di FA CupTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:06Champions League
di Francesco Carbone

Seppur contro una squadra di Serie B inglese, il Chelsea alla prima apparizione del neo allenatore Liam Rosenior in panchina impartisce una manita al Charlton: finisce 5-1, in rete Hato, Adarabioyo, Guiu - con tanto di assist - più Pedro Neto e passaggio vincente e rete su rigore di Enzo Fernandez allo scadere del match.

Buona la prima per l'ex tecnico dello Strasburgo: i Blues volano dritti ai sedicesimi di finale di FA Cup, evitando drammi e ottenendo una grande spinta dagli interpreti scelti. Ottima prova, evidenziano in Inghilterra, da parte di Facundo Buonanotte - autore anche di un assist - mentre da piena sufficienza Alejandro Garnacho.