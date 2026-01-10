Chelsea, debutto vincente per Rosenior: manita al Charlton e 16esimi di FA Cup
TuttoNapoli.net
Seppur contro una squadra di Serie B inglese, il Chelsea alla prima apparizione del neo allenatore Liam Rosenior in panchina impartisce una manita al Charlton: finisce 5-1, in rete Hato, Adarabioyo, Guiu - con tanto di assist - più Pedro Neto e passaggio vincente e rete su rigore di Enzo Fernandez allo scadere del match.
Buona la prima per l'ex tecnico dello Strasburgo: i Blues volano dritti ai sedicesimi di finale di FA Cup, evitando drammi e ottenendo una grande spinta dagli interpreti scelti. Ottima prova, evidenziano in Inghilterra, da parte di Facundo Buonanotte - autore anche di un assist - mentre da piena sufficienza Alejandro Garnacho.
Pubblicità
Champions League
Copertina TuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com