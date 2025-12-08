Chelsea, Garnacho: "Fui vicino al Napoli? Voglio stare in Premier, è il miglior campionato"

Alejandro Garnacho, attaccante del Chelsea ed ex obiettivo di mercato del Napoli, in conferenza stampa ha parlato anche di quando fu accostato agli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da TMW.

Lei era vicino al Napoli e vorrebbe giocare in Italia?

"No, mi piacerebbe rimanere in Inghilterra visto che per me è il campionato migliore al mondo".

Come mai lei ha scelto il Chelsea?

"lo volevo rimanere in Premier League: penso che sia il campionato più bello del mondo. Sono veramente felice di essere qua".

Cosa le ha fatto scattare la tua cessione dallo United?

"Nella vita bisogna anche cambiare per dimostrare che tipo di calciatore sei. Ho pensato che era la scelta giusta".

Quanto sta migliorando Maresca il Chelsea?

"E' importante per noi difendere così come attaccare. Se continuo a difendere bene posso crescere ancora: quando perdo la palla devo essere sempre pronto a recuperarla. Maresca ci aiuta molto: abbiamo cominciato la stagione qualche mese fa e stiamo andando bene".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Migliorare ogni giorno per fare ovviamente grande il Chelsea".