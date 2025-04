Chi vincerà la Champions? Arsenal favorito: le percentuali del Super-computer Opta

Il "supercomputer" di Opta aggiorna i suoi dati alla luce delle partite d'andata dei quarti di finale di Champions League ed esprime le sue personalissime probabilità di vittoria del torneo per le varie compagini, basate sui numeri.

La nuova favorita in rimonta su tutti è l'Arsenal, che ha steso 3-0 il Real Madrid a Londra: la squadra i Mikel Arteta ha una probabilità di vittoria del 27,8%. Prima di questo incontro contro la squadra di Madrid, i Gunners erano al terzo posto nelle probabilità, con il 15,6%. Secondo le statistiche, hanno già il 95,7% di possibilità di qualificarsi per le semifinali. Per il Real Madrid, detentore del titolo della competizione, le possibilità di vincere la finale sono solo dello 0,9%.

Al secondo posto c'è il Barcellona che dopo il sonoro 4-0 al Borussia Dortmund ha il 25,9% di probabilità di trionfare a Monaco. Terzo il Paris Saint-Germain: anche in questo caso le quotazioni dopo la vittoria per 3-1 sull'Aston Villa sono in aumento, con una probabilità di passare il turno del 91,5% e di vincere il torneo del 21,9%.

L'Inter al quarto posto. Bayern, la speranza cala

Al quarto posto ecco l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo la vittoria in Baviera contro il Bayern Monaco i nerazzurri hanno il 19,8% di possibilità di vittoria del titolo. Per il club di Monaco, le possibilità di vincere in casa all'Allianz Arena il 31 maggio sono scese al 3%. Le possibilità di andare in semifinale per l'Inter sono ora dell'82%, quelle di andare in finale del 41,5%. Sebbene lo strumento di Opta simuli i risultati 10.000 volte per fare tali previsioni, potrebbe benissimo sbagliarsi: basti pensare che all'inizio della stagione, il Manchester City era considerato il principale favorito.