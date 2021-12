Clamoroso a Nyon: United dimenticato per l'Atletico che chiede la ripetizione del sorteggio!

Confusione e polemiche intorno al sorteggio degli ottavi di Champions League andato in scena pochi minuti fa. I colleghi inglesi di Sky Sports News hanno chiesto chiarimenti alla UEFA visto che durante il sorteggio dell'avversaria dell'Atletico Madrid, nell'urna delle possibilità non era presente la pallina del Manchester United. Un evidente errore che va legato a quello precedente, con i Red Devils che erano stati sorteggiati come avversari del Villarreal (eventualità impossibile visto che le squadre si erano affrontate nella fase a gironi) salvo poi essere rimossi (col Villarreal che è stato successivamente accoppiato al City).

Un errore che i funzionari stanno esaminando e che potrebbe avere conseguenze. Secondo il collega spagnolo Gerard Romero dalla UEFA arriva l'apertura alla possibilità che il sorteggio possa essere ripetuto. Al momento l'Atletico Madrid è accoppiato col Bayern Monaco, mentre il Manchester United col PSG.