Clamoroso a Porto, Juve sotto dopo 63": terza rete più rapida subita in Champions

Avvio shock per la Juventus, dopo 63 secondi sotto a Porto. Davvero clamoroso lo svarione di Rodrigo Bentancur, che ha regalato palla in propria area nello sbadato tentativo di retropassaggio a Szczesny. Ne approfitta Taremi: tutto facile per l'iraniano, 1-0 per il Porto nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions. Quello di Mehdi Taremi, è il terzo gol più veloce subito in questa competizione dai bianconeri dopo quelli di Möller (Borussia Dortmund nel 1995) e Alaba (Bayern Monaco nel 2013).