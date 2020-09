Clamoroso ai preliminari Champions: il Benfica out col PAOK, 'scenderà' in Europa League

Dinamo Kiev, PAOL e Gent: sono queste le squadre che stasera hanno passato il terzo turno dei preliminari di Champions League. La Dinamo Kiev di Supryaga, obiettivo di mercato del Bologna, ha battuto 2-0 l'AZ Alkmaar con reti di Rodrigues al 49' e Shaparenko all'86'. Il PAOK si è imposto, assai clamorosamente, 2-1 sul Benfica di Rui Costa: sigilli di Giannoulis al 63' e Zivkovic al 75', gol della speranza di Rafa Silva al 94'. 2-0 infine del Gent ai danni del Rapid Vienna, caduto sotto i colpi di Dorsch al 36' e Yaremchuk su rigore al 59'.

Eliminazione sorprendente del Benfica, priva dei grandi acquisti estivi, che scenderà in Europa League ma non potrà finire nel girone del Napoli perché entrambe per ranking saranno in prima fascia.

Questi tutti i risultati di stasera:

Dinamo Kiev-AZ Alkmaar 2-0

PAOK-Benfica 2-1

Gent-Rapid Vienna 2-0