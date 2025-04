Clamoroso Bayern, anche il presidente s'infortuna: salterà la trasferta di Milano

vedi letture

Non solo problemi in campo per il Bayern Monaco. Alla vigilia della delicata sfida contro l’Inter, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, i bavaresi devono fare i conti con un’assenza inaspettata: quella del presidente Herbert Hainer. Il numero uno del club tedesco, 70 anni, si è fratturato il perone mentre praticava sport domenica scorsa, e sarà costretto a rimanere in Germania, saltando così la trasferta di Milano.

La notizia, confermata dal club e riportata da Sport BILD, arriva in un momento delicatissimo: domani sera, all’ombra di San Siro, il Bayern tenterà di ribaltare il 2-1 subito all’andata per conquistare un posto in semifinale.

L'allenamento odierno dell'Inter. Tutti a disposizione di Simone Inzaghi, tranne i soliti noti. L’Inter si sta allenando in questo momento sotto la pioggia battente sulla Pinetina, ad Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro, domani contro il Bayern Monaco, dovrà fare a meno dei lungodegenti Dumfries e Zielinski: entrambi potrebbero rientrare a fine aprile con la Roma, appena prima dell’eventuale semifinale di andata di Champions League. Presente, nella rifinitura in corso di svolgimento, anche l’argentino Joaquin Correa, in questo caso out domani non per questioni legate a infortuni: il Tucu non è infatti inserito in lista UEFA. Aggregati anche i giovani Berenbruch, Cocchi, Pinotti e Romano. In calce le immagini della seduta di allenamento da Appiano.