Clamoroso in Champions: il Lione elimina il City di Guardiola e vola in semifinale

Ha del clamoroso l'epilogo dell'ultimo quarto di finale di Champions: il Lione batte 3-1 il Manchester City e in semifinale affronterà il Bayern Monaco. Vantaggio dei francesi con Cornet, pari di De Bruyne, quindi 2-1 di Dembele che realizza il tris nel finale. Ancora una volta fallimento da parte di Guardiola che non riuscirà neppure quest'anno a far vincere la coppa dalle grandi orecchie agli inglesi.