Clamoroso Psg: Donnarumma non rinnova e viene escluso dalla Supercoppa Uefa

Le big europee sono pronte a dare l'assalto a Gianluigi Donnarumma da quando il Paris Saint-Germain ha preso una netta posizione sul suo futuro, considerando che il portiere è contrario a contrattare sulle politiche di rinnovo che prevedono una precisa dinamica d'ingaggio voluta dal ds Campos. L'ingaggio ufficiale di Chevalier ha fatto molto rumore, e sommato alla via di scadenza del contratto di Gigio il prossimo anno (giugno 2026) ormai è davvero complicato confermare una permanenza a Parigi.

E arrivano novità in merito al portiere italiano campione d'Europa: secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il PSG ha escluso Donnarumma dalla lista dei convocati per la Supercoppa UEFA contro il Tottenham (in programma mercoledì 13 agosto). Titolare tra i pali ci sarà il neo arrivato Chevalier. Donnarumma non rinnoverà il contratto con il PSG: non c’è alcun accordo per il suo prolungamento, le parti ormai sono a due poli opposti di distanza, perciò l'ex Milan lascerà sicuramente il club transalpino ma dovrà trovare una sistemazione.