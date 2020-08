Clamoroso Psg: si fa male anche il tecnico Tuchel durante l'allenamento

Incidente per Thomas Tuchel, avvenuto ieri sera. Il tecnico del Paris Saint-Gemain ha subito una distorsione alla caviglia sinistra con una frattura del 5° metatarso la scorsa notte durante l'allenamento. Situazione paradossale, considerato come cresca in questi giorni il numero di infortunati al PSG: sicuro assente Verratti, difficile il recupero di Mbappé. Nel corso della partita contro il Lione di Coppa di Lega si erano fatti male anche Thiago Silva, Marquinhos e Icardi.

Thomas Tuchel a été victime hier soir d’une entorse de la cheville gauche avec fracture du 5ème métatarsien lors d’une séance de sport. pic.twitter.com/uU848oP9RM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2020