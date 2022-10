CLASSIFICA - Il Napoli resta a punteggio pieno: per il primo posto è quasi fatta

Il Napoli resta a punteggio pieno in Champions League: quinta vittoria su 5 partite nel Gruppo A.

Il Napoli resta a punteggio pieno in Champions League: quinta vittoria su 5 partite nel Gruppo A. Gli azzurri vedono il primo posto matematico sempre più vicino, a Liverpool basterà non perdere con 4 rete di scarto per staccare il pass da primi nel girone.

Classifica

Napoli 15

Liverpool 12

Ajax 3

Rangers 0