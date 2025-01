Ufficiale Club Brugge-Juventus, le formazioni: Douglas Luiz e Weah dal 1'

Alle ore 21 la Juventus è impegnata dalla sfida sul campo dei belgi del Club Bruges, valevole per la 7ª giornata e penultima del maxi girone di Champions League. Ancora non al meglio né Conceicao né Vlahovic, entrambi partono dalla panchina. Agisce da falso nove Nico Gonzalez, alle sue spalle grande chance per Mbangula assieme a Koopmeiners e Weah. A centrocampo tocca a Douglas Luiz. Di seguito le formazioni ufficiali.

CLUB BRUGGE (4-5-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Talbi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutgla.

A disposizione: Jackers, Romero, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Skoras, Nielsen, Siquet, Spileers, Seys.

Allenatore: Hayen.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Gonzalez, Koopmeiners, Mbangula; Weah.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Conceicao, Vlahovic, Yildiz, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Rouhi.

Allenatore: Motta.