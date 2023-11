Come in Napoli-Milan, Marciniak e Kwiatkowski sbagliano ancora: stavolta Uefa ferma il Var

Gli errori arbitrali commessi durante la sfida tra PSG e Newcastle in Champions League portano conseguenze immediate per uno dei protagonisti.

Gli errori arbitrali commessi durante la sfida tra PSG e Newcastle in Champions League portano conseguenze immediate per uno dei protagonisti. Il VAR della partita giocata a Parigi, il polacco Tomasz Kwiatkowski, è stato sanzionato subito dalla UEFA e stasera non sarà al monitor per il match tra Real Sociedad e Salisburgo. Il suo posto sarà preso dal tedesco Marco Fritz, già assistente VAR nella partita Shakhtar-Anversa giocata ieri ad Amburgo. La UEFA, ancora una volta, ha mostrato severità nei confronti di un arbitro: l'obiettivo, però, è anche quello di evitare ulteriori e inutili pressioni al signor Kwiatkowski.