Live Copenhagen, Cornelius in conferenza: "So bene cosa ci aspetta col Napoli, ma vogliamo vincere"

vedi letture

Andreas Cornelius , attaccante del Copenhagen, alla vigilia della partita della League Phase di Champions League contro il Napoli interverrà in conferenza stampa alle ore 17 per presentare il match. Su TuttoNapoli.net, come di consueto, la diretta testuale dell'incontro con i media.

17.02 - Comincia la conferenza stampa di Andreas Cornelius: "Come mi sento? Bene, e spero che si veda in campo. Il mio rapporto con il calcio italiano? Lo seguo ancora, ho imparato tantissimo sia come uomo che come calciatore e credo che avrà sempre un’importanza speciale per me. Sarà bello ritrovarli domani".

Sull'importanza della partita. "Affrontare il Napoli non è un derby, ma è una partita molto importante: so bene cosa ci aspetta".

Cosa dirai ai compagni in vista del match? "Che dobbiamo centrare il risultato in Champions League. Ci siamo preparati bene e tatticamente sarà una bella sfida. Dovremo fare quello che ci chiede il nostro allenatore".

Cosa penso di Hojlund? "Viene utilizzato molto bene: ha caratteristiche fisiche particolari e, quando può sfruttare gli spazi, sa usare velocità e talento per andare in gol. Un attaccante deve farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, e in questo periodo gli sta riuscendo tutto".

Le differenze tra il calcio italiano e quello danese? "Credo che la principale sia l’intensità: in Italia si difende spesso uomo contro uomo e si è molto aggressivi nel recupero palla. Qui è diverso, molti club danesi giocano su campi più piccoli e, guardando le partite, l’impressione è che il gioco sia più fisico".

Un messaggio per Hojlund? "Gli do il benvenuto, ma deve restare tranquillo e rilassarsi domani (ride)".